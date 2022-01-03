Ekonomi Merkez Bankası dördüncü müdahalenin miktarını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası dördüncü müdahalenin miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 13 Aralık tarihinde yaptığı doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 3,12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Merkez Bankası dördüncü müdahalenin miktarını açıkladı
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TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar ve 10 Aralık tarihinde yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Böylece 1, 3, 10 ve Aralık tarihlerindeki üç müdahalede toplam satış 5 milyar 155 milyon dolar oldu.

  • TCMB, Aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

Merkez Bankası 3. müdahalenin tutarını açıkladı
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Merkez Bankası 3. müdahalenin tutarını açıkladı

15 iş günü içinde açıklanıyor

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu. TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

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