Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

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Elektrik süpürgesi sayesinde eşi ve 4 çocuğunun öldürüldüğü katliamdan kurtuldu

Erzurum'da geçen yıl mal paylaşımı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağabeyi, 4 yeğenini ve ağabeyinin damadını öldüren İlhami Yıldız ile 2 oğlunun yargılanmasına başlandı. Yaşanan olayda eşini, 4 oğlunu ve damadını kaybeden Meryem Yılmaz, "Ben temizlik yapıyordum. İlhami, cinayet sonrası gelip evimizin kapısını çalmış. Ben elektrikli süpürgeyi çalıştırdığım için sesleri duymadım. Belki süpürge çalıştırmasaydım, kapıyı açardım, beni de öldürürdü" dedi.