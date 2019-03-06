Ekonomi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı - Faizlerde son durum ne?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısından faizlerin sabit bırakılması yönünde karar çıktı. Merkez'in politika faizi yüzde 24 seviyesinde bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya.

Merkez Bankası bugün düzenlenen Para Politikası Kurulu toplantısından sonra beklenen faiz kararını açıkladı.

Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle;

Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini göstermektedir. Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.

İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinde bir miktar iyileşme gözlenmektedir. Bununla birlikte, fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.

  • Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.

DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın yüzde 24,00 olan politika faizinde değişiklik yapmamasını bekliyordu.

  • TCMB, 16 Ocak'taki PPK toplantısında da faizlerde değişikliğe gitmemişti.

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