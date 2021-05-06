Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir" denildi.