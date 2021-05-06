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Ekonomi Merkez Bankası faizi sabit tuttu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası'nın mayıs faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmişti. Bu yılın beşinci toplantısının ardından politika faizi yüzde 19'da sabit tutuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Merkez Bankası

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Salgın kısıtlamalarına bağlı olarak iç talep bir miktar ivme kaybederken, dış talep gücünü korumaktadır. Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler dikkate alınarak, nisan Enflasyon Raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruş sürdürülecektir" denildi.

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