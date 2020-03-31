Ekonomi Merkez Bankası koronavirüse karşı ek tedbirler açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası koronavirüse karşı ek tedbirler açıkladı

Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıklandı.
Koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıklandı.

Merkez Bankası, koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla ilave tedbirler açıkladı.

TCMB'nin açıkladığı ilave tedbirler şöyle:

"Açık Piyasa İşlemleri portföyü doğrudan alım işlemleri önden yüklemeli gerçekleştirilebilecek, limitler piyasa koşullarına göre güncellenecek.

Piyasa Yapıcı bankalara, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan satın aldıkları DİBS'leri TCMB'ye satma olanağı sağlanacak.

  • TL ve döviz işlemleri çerçevesinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ile İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlerin teminat havuzuna dahil edilecek.

Reel sektöre kredi akışının kesintisiz sürmesi amacıyla yürürlüğe konulan hedefli ilave likidite imkanlarında limitler artırılacaktır.

Mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla Türk lirası cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verilmiştir. Krediler için toplam 60 milyar lira limit belirlenmiştir. Bu limitin 20 milyar lirası Türk Eximbank, 30 milyar lirası kamu bankaları, 10 milyar lirası ise diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edilmiştir."

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