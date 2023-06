Merkez Bankası tarihinde bir ilk olabilir: ABD'den Ankara'ya geldi

Burada yaklaşık dokuz yıl çalışan Erkan, devlet idaresine geçen First Republic Bank’ta tepe yöneticisi olarak yer aldı. ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.’da da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yapan Erkan, halen küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan’da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatta altif çalışmış biri olarak bizler her zaman milletimize hizmet etmeyi, ülkemize eser hizmet kazandırmayı en temel vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğnde 3 dönem milletvekilliği, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi birçok görevi ifa etmek için gayret gösterdim.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada, şeffaflık, sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi, fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orda vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

En büyük yardımcım Bakanlığımızın değerli kadroları olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı güçlü insan kaynağı ve liyakatlı kadroları ile her zaman ön planda olmuştur. Attığımız her adım aldığımız her kararın ülkemize duyulan görevi ve istikrarı güçlendirmeye devam etmesi önem arz etmektedir.