Merkez Bankası: Toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
- "Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı.
- İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.
- Yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.
- Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı."