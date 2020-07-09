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Merkez Bankası: Toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı - Son dakika

Merkez Bankası: Toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı" denildi. Ayrıca açıklamada, "İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

  • "Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı.
  • İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor.
  • Yılın ikinci yarısında normalleşme süreci ile birlikte talep yönlü dezenflasyonist etkiler daha belirgin hale gelecek.
  • Yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı yaptı."

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