Merkez Bankası: Toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı - Son dakika Merkez Bankası: Toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomide kademeli açılma adımları ile birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma mayıs ayı itibarıyla başladı" denildi. Ayrıca açıklamada, "İhracat öngörülenden daha güçlü bir şekilde toparlanıyor, yılın ikinci yarısında daha olumlu bir cari işlemler dengesi görünümü bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi 09 Temmuz 2020, 17:33 Son Güncelleme: 09 Temmuz 2020, 17:44 AA