Ekonomi Merkez Bankası toplam rezervleri arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 98 milyar 878 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 71 milyon dolar artışla 23 milyar 124 milyon dolardan 23 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankasının toplam rezervleri açıklandı.
Merkez Bankasının toplam rezervleri açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 630 milyon dolar artarak 98 milyar 878 milyon dolara çıktı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 12 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 559 milyon dolar artışla 75 milyar 683 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 74 milyar 124 milyon dolar seviyesindeydi.

  • Söz konusu dönemde altın rezervleri, 71 milyon dolar artışla 23 milyar 124 milyon dolardan 23 milyar 195 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 630 milyon dolar artarak 97 milyar 248 milyon dolardan 98 milyar 878 milyon dolara çıktı.

  • TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
  • Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
  • 28.12.2018 19.950 71.980 91.930
  • 25.01.2019 19.862 73.470 93.332
  • 22.02.2019 20.549 79.122 99.671
  • 29.03.2019 20.834 75.408 96.242
  • 26.04.2019 20.432 73.284 93.716
  • 31.05.2019 20.517 75.038 95.555
  • 28.06.2019 22.853 73.544 96.397
  • 05.07.2019 23.124 74.124 97.248
  • 12.07.2019 23.195 75.683 98.878

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