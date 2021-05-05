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Ekonomi Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,12'den yüzde 13,81'e, yıl sonu dolar tahminini ise 8,57'den, 8,71'e yükseltti.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti
Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 61 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2021 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

  • Geçen ay yüzde 1,05 olan mayıs ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,27'ye yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 13,81 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 11,26'dan 11,81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,55'ten 9,99'a yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,57'den 8,71'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,95 oldu.

Bir önceki anket döneminde 25,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,4 milyar dolara geriledi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 24 milyar dolar olarak hesaplandı.

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Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 19'da sabit kaldı.

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