Ekonomi Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan arttırıldı.

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Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı
(Arşiv)

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.

TL zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilmesinde üst limit yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

Vadesiz ve 1 yıla kadar vadeli döviz cinsi mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 25 oldu.

1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli döviz cinsi mevduat hesabı için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 19 oldu.
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