Ekonomi Merkez Bankasından 10 ay sonra bir ilk
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan 10 ay sonra bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 ayın ardından ilk kez kamu iktisadi teşebbüslerine doğrudan döviz satışı gerçekleştirmedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Merkez Bankasından 10 ay sonra bir ilk
Arşiv

TCMB verilerinden derlenen bilgilere göre, temmuz ayında kamu iktisadi teşebbüslerine (KİT) döviz satışı gerçekleştirilmedi. Böylece 10 ayın ardından ilk kez KİT'lere döviz satışı yapılmamış oldu.

Bankanın KİT'lere döviz satışı, ocakta 4 milyar 146 milyon dolar, şubatta 5 milyar 368 milyon dolar, martta 3 milyar 240 milyon dolar, nisanda 3 milyar 296 milyon dolar, mayısta 1 milyar 816 milyon dolar ve haziranda 105 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu da yılın ilk yarısında KİT'lere toplamda 17 milyar 971 milyon dolarlık döviz satışına işaret etti.

DÖVİZ İHTİYACINDA DÜŞÜŞ

Uzmanlar, TCMB'nin KİT'lere döviz satışının büyük kısmının doğal gaz ithalatı yapan BOTAŞ'a gerçekleştirildiğini belirterek, yaz aylarında doğal gaz ithalatının düşmesiyle döviz ihtiyacında düşüş yaşandığını söyledi.

TCMB'nin yaz aylarında KİT'lere döviz satışının düşük seviyelerde gerçekleştiğine dikkati çeken uzmanlar, söz konusu işlemin hacminin geçen yılın haziran-temmuz ve ağustos aylarında toplamda 269 milyon dolar düzeyinde bulunduğunu bildirdi.

11ler belli oldu

11'ler belli oldu

​Son şampiyon Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor.
Resmi açıklama geldi

Resmi açıklama geldi

​ASELSAN'dan maaşlara yüzde 55 zam kararı.
Dört saatlik kritik zirve

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi.

Bilecik'ten Fransa'ya 700 ton ihraç ediliyor.

​'Anne kadın baba erkektir'

​Meteorolojiden hafta sonu uyarısı
Çöpün içinden servet çıktı

Çöpün içinden servet çıktı

​Şans eseri buldu: Değerini öğrenince şaşkına döndü.
'Dünya yıldızı G.Saray'a çok yakın'

'Dünya yıldızı G.Saray'a çok yakın'

​İtalyan basını, flaş transferin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

​Soçi'de kritik zirve başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.