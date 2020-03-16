Ekonomi Merkez Bankasından faiz hamlesi 20 Marttan itibaren uygulanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi: 20 Mart'tan itibaren uygulanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart'tan itibaren yüzde 8'den yüzde 6'ya indirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TCMB Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını düşürdü.
TCMB Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını düşürme kararı aldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre yeni zorunlu karşılık faiz oranları (Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanacak.

  • Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 04.10.2019-19.03.2020 arasında yüzde 8.00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6.00'ya çekilecek.

Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara yüzde 8, diğer bankalara yüzde 0 uygulanacak.


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