Merkez'den piyasaya 50 milyar lira

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 98 milyar 500 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.

EKONOMİ Borsa haftaya yatay başladı