Ekonomi Merkezden piyasaya 50 milyar lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan ​piyasaya 50 milyar lira

Merkez'den piyasaya 50 milyar lira

Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 50 milyar TL fonladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 98 milyar 500 milyon TL teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.

Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 17,00 oldu.

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