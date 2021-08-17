Ekonomi Merkez Bankasından piyasaya 63 milyar lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan piyasaya 63 milyar lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası düzenlediği 24 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 63 milyar lira verdi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankasından piyasaya 63 milyar lira
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 24 Ağustos vadeli repo ihalesi ile piyasaya 62 milyar 999 milyon 999 bin 973 lira verdi.

İhaleye 161 milyar 675 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.

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