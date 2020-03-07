Ekonomi Merkez Bankasından tüketici kredilerine yönelik zorunlu müdahale
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan tüketici kredilerine yönelik zorunlu müdahale

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, tüketici kredilerindeki artışın önüne geçmek için mevcut zorunlu karşılıklarda değişikliğe gitti. Yabancı para cinsinden TL'ye dönen krediler teşvik dışı bırakılırken, bireysel kredilerdeki dışlanma oranı yüzde 50'den 75'e çıkarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası (TCMB),zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe gitti.

Tüketici kredilerindeki belirgin artışa dikkat çeken Merkez Bankası, kredilerdeki hızlı artışın büyüme kompozisyonu, enflasyon ve dış denge üzerinde yaratabileceği etkilerin yanı sıra yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyümesinde yol açtığı artış dikkate alınarak mevcut zorunlu karşılık düzenlemesinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, yıllık reel kredi büyüme oranı;

Yüzde 15’in üzerinde olan bankalar için;selektif sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun vadeli krediler (önceki tüm ticari krediler) ile 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri reel değişimlerinin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’in altında olması, Yüzde 15’in altında olan bankalar için; 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri dışında kalan bireysel kredi reel değişiminin yüzde 75’i (önceki yüzde 50) ve yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla 9 Mart 2020 tarihinden itibaren kullandırılan Türk lirası kredilerin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 5’in üzerinde olması, durumunda zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanılabileceği belirtildi.

BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK

Yeni uygulamanın, kredi arzının tüketimden ziyade sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek verimli ve üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesine, cari işlemler dengesinin olumlu etkilenmesine ve finansal istikrarın desteklenmesine katkı sağlaması planlanıyor.

Zira yabancı para cinsinden TL'ye dönen krediler teşvik dışı bırakılırken, bireysel kredilerdeki dışlanma oranı yüzde 50'den 75'e çıkarıldı.

Ayrıca hesaplamalara sektörel kısıt getirilmiş oldu. Değişiklikle krediler daha çok konut ve seçilmiş sektörlerdeki ticari faaliyetlere yönlendirilirken, kredi büyümesine bağlı talep kaynaklı enflasyonun önlenmesi amaçlanıyor.

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