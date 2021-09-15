Ekonomi Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı 200 baz puan artırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: 200 baz puan artırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para yükümlülükler ve kıymetli maden depo hesapları için zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankasından zorunlu karşılık kararı: 200 baz puan artırıldı
Merkez Bankası, yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarını artırdı.

TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'inde yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, döviz cinsinden mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırıldı. Bu kapsamda vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadelerde mevduat ve katılım fonu hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 23 oldu. Söz konusu oran 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 17 olarak belirlendi.

Zorunlu karşılık oranları kıymetli maden depo hesaplarında vadesiz, ihbarlı ve 1 yıla kadar tüm vadeler için yüzde 22'den yüzde 24'e, 1 yıl ve daha uzun vadelerde ise yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

Müstakrizlerin fonları kapsamında yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı da 200 baz puan artırılarak yüzde 23'e çıkarıldı. Yabancı para diğer yükümlülükler için zorunlu karşılık oranlarında ise değişikliğe gidilmedi.

TCMB'nin zorunlu karşılık oranlarına ilişkin yaptığı değişiklikler, 17 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek.

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Yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları Yeni (%) Eski (%)

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç)

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli 23 21

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli 17 15

Kıymetli maden depo hesapları

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli 24 22

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli 20 18

Müstakrizlerin fonları 23 21

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli 21 21

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli 16 16

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli 11 11

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli 7 7

d) 5 yıldan uzun vadeli 5 5

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