Merkez Bankası'nın Dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ’nın (TCMB) 51 finans sektörü, 18 reel sektör uzmanı ile yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları belli oldu.





Enflasyon beklentisi





Ağustos 2024 sonuçlarına göre, anket katılımcılarının yıllık enflasyon beklentilerinde, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 olmuştur.





12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,02 iken, bu anket döneminde yüzde 28,71 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak gerçekleşti.





Dolar/TL beklentisi





Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 37,37 TL iken, bu anket döneminde 37,28 TL olmuştur.





12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,52 TL iken, bu anket döneminde 42,03 TL olarak gerçekleşti.





Büyüme beklentisi





Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir.





GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti.



