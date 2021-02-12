Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.53 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 10.36'ya geriledi.
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TCMB verilerine göre, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.14 ve yüzde 9.03 olarak gerçekleşti.
Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi de, bir önceki anket dönemindeki 8.09 liradan, bu anket döneminde 7.79 liraya geriledi ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de aynı dönemlerde 8.16 liradan, 7.94 liraya geriledi.
EKONOMİ
Küresel finans devi HSBC dolar tahminini 6,50'ye indirdi
Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi de, yüzde 3.9'dan, yüzde 4.1'e yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi ise aynı dönemlerde yüzde 4.3 olarak gerçekleşti.
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Piyasalardaki normalleşme adımları ve ekonomi yönetiminin piyasa dostu yaklaşımının desteğiyle Türk varlıklarında yabancı ilgisi artmaya devam ediyor.
Kasım ayı başından bu yana hisse senedi ve tahvil piyasasına girişler sürerken uluslararası finans kuruluşlarından Türk Lirası'na yönelik yatırım tavsiyeleri de peş peşe geliyor.
Goldman Sachs'ın, gelişen ülke varlıklarındaki yükselişin tepe noktalara yaklaştığını düşünen yatırımcılara bulunduğu dört öneriden biri Türk Lirası'nda uzun pozisyon açılması oldu.
Raporda, “Türk lirası yıllıklandırılmış olarak yüzde 15 carry getirisi ve küresel piyasalarla düşük korelasyon sunuyor” denildi.
HSBC, gelişen ülke kurlarına ilişkin hazırladığı raporunda Türk Lirası ile ilgili değerlendirmelere de yer verdi. Banka, dolarTL'de 7,10 hedef seviyesiyle kısa pozisyon açtı.
Yıl sonu dolarTL tahmininin 7,10 olduğunu belirten banka tam bir normalleşme durumunda kurun 6,50 seviyesine kadar geri çekilebileceğini öngördü.
İsviçreli banka UBS, dolarTL kurunda 2021'in ikinci çeyreği sonunda 7.00 seviyesine kadar çekilme bekliyor.
Sonrasında ise kurumun beklentisi kurda yükseliş yaşanacağı yönünde. Bankanın dolarTL'de çeyrek sonu tahminleri birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrekler için sırasıyla 7.10, 7.00, 7.30 ve 7.60 oldu
Citi Türkiye ekonomisine ilişkin bir rapor yayımladı.
Yatırımcıların Türk varlıklarında kısa vadede olumlu algısının devam edeceğini öngören kurum gelişen ülke varlıklarına ilginin tekrar artması ve Merkez Bankası'nın faiz artışıyla sadeleşme politikası Lira'yı ve tahvil piyasasını kısa vadede destekleyecek ifadesine yer verildi.
Rabobank EM FX Stratejisti Piotr Matys Aralık ayı enflasyon verisinden sonra DolarTL tahminini paylaştı.
Bloomberg HT ekranlarına konuk olan Matys, iyi bir algı olduğunu, Türk Lirası'nın da bundan faydalandığını vurgulayarak, önümüzdeki aylarda dolarTL’nin 7’nin altına düşmesini beklediğini söyledi.
Matys, TL önümüzdeki aylarda son kazançlarını daha da arttırabilir. İyi bir algı var, gelişen piyasalar ve TL de bundan faydalanıyor. Dolar karşısında kazançlarını daha da arttırmasını bekliyorum. Önümüzdeki aylarda sanırım hala 7’nin altına düşmesini beklemek mantıklı olacaktır ifadelerini kullandı.
İngiliz finans devi Barclays analistleri paylaştığı değerlendirmede Türkiye'de manşet enflasyonun yılın ilk yarısında yüzde 14 civarında yatay veya hafif aşağısında seyredeceğini, yıl sonunda tek hanelere düşeceğini öngördü.
En büyük aşağı veya yukarı yönlü riskin DolarTL kurunda olduğunu belirten kurum kur geçişkenliği ve güçlü rezervlerdış denge hedefleri göz önüne alındığında Merkez Bankası'nın kurun 7 seviyesinin altına inmesinden kaçınacağını düşünüyoruz ifadesine yer verildi.
Socienete Generale Stratejistleri yayımladıkları bir raporda “TL’nin mevcut seviyesi TL’de yeniden uzun pozisyon almak için cazip” diye belirtti.
Finans devlerinden peş peşe TL tavsiyesi geliyor
Türk Lirası varlıklara yabancı ilgisi artmaya devam ederken, Goldman Sachs, HSBC, UBS, Citi, Rabobank ve Barclays arka arkaya yatırım önerisinde bulundu.