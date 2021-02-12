Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, bir önceki anket dönemindeki yüzde 10.53 düzeyinden, bu anket döneminde yüzde 10.36'ya geriledi.

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TCMB verilerine göre, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise, aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9.14 ve yüzde 9.03 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu dolar kuru beklentisi de, bir önceki anket dönemindeki 8.09 liradan, bu anket döneminde 7.79 liraya geriledi ve 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de aynı dönemlerde 8.16 liradan, 7.94 liraya geriledi.

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Gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2021 yılı büyüme beklentisi de, yüzde 3.9'dan, yüzde 4.1'e yükselirken, 2022 yılı büyüme beklentisi ise aynı dönemlerde yüzde 4.3 olarak gerçekleşti.