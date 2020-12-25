Ekonomi Merkez, faizi 17ye çıkardı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez, faizi %17’ye çıkardı: Merkez Bankası faizi yüzde kaç çıkardı?

Merkez, faizi %17’ye çıkardı

Merkez Bankası, enflasyonun kontrol altına alınması gerekçesiyle politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17’ye çıkardı. Yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığının, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 sonu tahmin hedefini yakalama gerekçesiyle faizleri 200 baz puan arttırdı. Merkez Bankası’ndan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK’nın, politika faizinin 200 baz puanlık artışla yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilmesine karar verdiği bildirildi.

Naci Ağbal

Faiz kararının ardından dolarda son durum: 7,55'i gördü
EKONOMİ
Faiz kararının ardından dolarda son durum: 7,55'i gördü

İKTİSATTA GÜÇLÜ SEYİR

Duyuruda, küresel ekonomiye dair verilerin üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret ettiği belirtildi. Ancak aşıya dair olumlu gelişmelere karşın son dönemde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam ettiği bildirilen duyuruda, şu değerlendirmelere yer verildi:

  • “Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler, iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Ancak artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır. İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için 2021 yıl sonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.”

Türkiye'deki 5 savunma sanayi firması Tunus'a 150 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi
EKONOMİ
Türkiye'deki 5 savunma sanayi firması Tunus'a 150 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi
Abone Ol Google News
Galibiyeti getirdi

Galibiyeti getirdi

​Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Düşüş devam ediyor

Düşüş devam ediyor

​Tedbirler sonuçlara hızla yansıdı.
Gazetecileri yayına almadılar

Gazetecileri
yayına almadılar

CHP'li Kaftancıoğlu, programa tek başına çıktı.
İlk sonuçları <br>Türkiye açıkladı

İlk sonuçları
Türkiye açıkladı

Çin aşısının Tük insanındaki etkisi belli oldu.
Moderna'dan açıklama

Moderna'dan açıklama

​Koronavirüs aşısı İngiltere'deki yeni türe karşı etkili mi?
Üç müze <br>yeniden hizmette

Üç müze
yeniden hizmette

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

5 maç men

5 maç men

​Karagümrük maçında yaşanan olaylar sonrası fatura kesildi.

Sabiha Gökçen'i ele geçireceklerdi

Sabiha Gökçen'i ele geçireceklerdi

FETÖ'cüler 12 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında ceza aldı.
UNESCO'ya tokat gibi soru

UNESCO'ya tokat gibi soru

​Cami yıkmak suç değil mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.