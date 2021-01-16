Mersin Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak

Hemşire, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri alanlarında yapılacak personel alımı için son başvuru tarihi 29 Ocak 2021.
Başvuruda istenilen genel ve özel şartların yanı daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
Hemşire, Psikolog, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri alanlarında yapılacak personel alımı için son başvuru tarihi 29 Ocak 2021.
Başvuruda istenilen genel ve özel şartların yanı daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
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