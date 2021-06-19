Ekonomi Mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek
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Mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek

İzmir Menderes Gümüldür'de 10,6 hektar C tipi mesire alanı 10 yıllığına kiraya verileceği duyuruldu. Mesire alanı ihalesi, 29 Haziran'da 'açık teklif usulü' olacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesire alanı 10 yıllığına kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile “Mesire Yerleri Yönetmelik”in 10-c maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Teklifler, 29 / 06 / 2021 Salı günü saat 13:30 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığı’na teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

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