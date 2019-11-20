Ekonomi Mesleki Eğilimler Araştırmasının sonuçları açıklanıyor
İŞ DÜNYASI

Mesleki Eğilimler Araştırması’nın sonuçları açıklanıyor

Dünyada 20’nci, İstanbul’da beşinci yılını kutlayan Çocuklar Ülkesi KidZania, geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Edutainment Zirvesi’nin ikincisini Kasım ayında düzenliyor. 27 – 28 Kasım’da KidZania İstanbul’da gerçekleşecek zirve, eğitime yön verenler isimleri ve geleceğe yatırım yapan markaları bir araya getirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KidZania 2. Edutainment Zirvesi
KidZania 2. Edutainment Zirvesi

Geçtiğimiz yıl dünyada ilk kez KidZania İstanbul’da gerçekleştirilen Edutainment Zirvesi, ikinci yılında geleceğin eğitim modelleri ve geleceğe yatırım yapan markalarını konuşmak üzere alanında uzman isimleri bir araya getiriyor.

KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur’un ev sahipliğinde gerçekleşecek zirvede; KidZania Global Başkan Yardımcısı Hernan Barbieri, KidZania Global Eğitim Direktörü Dr.Ger Graus OBE, Nöro Sağlık Merkezi Kurucusu Uzman Doktor Kerem Dündar ve Oxford University Press Türkiye PD Koordinatörü Christopher Sheen yer alacak.

Zirve’de 80 bin çocukla birlikte gerçekleştirilen, farklı bölgelerden ve okullardan gelen çocukların meslek deneyimi seçimleri ile KidZania’nın bu tercihlerdeki rolünün derinlemesine araştırıldığı Mesleki Eğilimler Araştırması’nın sonuçları ilk kez açıklanacak.

  • Zirvenin 27 Kasım’da gerçekleşecek ilk gününde “Geleceğe Yatırım Yapan Markalar” KidZania’nın iş ortakları ile üst düzey yöneticilerin katılımıyla konuşulacak.

28 Kasım’da Oxford University Press Türkiye co-sponsorluğunda gerçekleşecek zirvenin ikinci gününde ise geleceğin eğitim modellerini konuşmak üzere eğitime yön veren öğretmenler ağırlanacak.

80 bin çocuk aynı data altında

İki gün boyunca KidZania İstanbul’da düzenlenecek olan zirvede dünyada büyük ses getiren, daha önce Meksika, Londra, Dubai ve Hindistan’da gerçekleştirilen geniş çaplı Mesleki Eğilimler Araştırması’nın; geçtiğimiz yıl 80 bin çocukla İstanbul’da yürütülen analizinin sonuçları ilk kez açıklanacak. Farklı sosyal çevrelerin, ekonomik durumun, okulun, yaş ve cinsiyetin çocukların meslek seçimleri üzerindeki etkisi ile KidZania’nın bu etkideki rolünün de detaylı olarak anlatılacağı zirvede “Çocuklar bildiklerini ister” diyen KidZania Global Eğitim Direktörü Dr. Ger Graus OBE, dünya çapında yapılan KidZania araştırmalarının sonuçlarını paylaşırken, KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur ise Türkiye’nin sonuçlarını aktaracak.

Çocukların öncü olduğu yeni dünya üzerine

Zirvede, “Mesleki Eğilimler Araştırması”nın yanı sıra eğitimde role-play’in öneminden cinsiyet ayrımcılığı ve finansal okur yazarlığa, deneyimsel pazarlamanın öneminden yabancı dil öğrenmeye önemli konular masaya yatırılacak. KidZania Global Başkan Yardımcısı Hernan Barbieri dünya genelinde 21 ülkede 28 şehri bulunan KidZania’nın değer ve kalite standartlarını aktaracak. Etkinliğin önemli isimlerinden Nöro Sağlık Merkezi Kurucusu Uzman Doktor Kerem Dündar beynin öğrenme ve pazarlama üzerine etkilerini, Oxford University Press Türkiye PD Koordinatörü Christopher Sheen ise yabancı dil öğrenmenin önemini katılımcılarla paylaşacak. Marketing Toys Kurucusu Koray Özdemir, Brandit Ajans Başkanı Alkan Eraltan, Turkuvaz Medya Genel Müdür Yardımcısı Özgür Atanur ve daha pek çok değerli ismin de konuşmacı olarak katılacağı KidZania 2. Edutainment Zirvesi, her iki günü de alanlarında önemli ve takip edilen isimlerin katılımıyla gerçekleşecek bir panelle kapatacak. Panelin ardından ise tüm katılımcılar çocukluklarına dönerek KidZania’yı deneyimleyecek.

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