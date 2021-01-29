Ekonomi Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alıyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alımında bulunacağını duyurdu. Müdürlük, KPSS'nin B grubu ouan sıralamasının esas alınacağını açıkladı. Ayrıca İnternetten tercih gönderme işlemleri, 3 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecek ve bu süre uzatılmayacaktır. Yerleştirme işlemlerinde, KPSSP3 puanı kullanılacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, personel alımları için aranan özel ve genel şartların yanı sıra başvuru süresi ile diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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