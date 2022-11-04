Metro hattındaki ticari alanlar kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; mağaza ve büfe alanları, ihale dokümanında belirlenen usul ve esaslara göre Metro İstanbul’a yapılacak ön yeterlilik başvurusu değerlendirmeleri akabinde yeterlik şartlarını sağlayan istekli firmalara elektronik teklif ve elektronik açık arttırma yoluyla iki oturum halinde kiraya verilecek. Ticari alanlar ile ilgili teknik bilgi talepleri için mudurlukticaret@metro.istanbul e-posta adresi üzerinden irtibat kurulabilir.

İhale Ön yeterlilik Değerlendirmesi için Başvuru Mektubu Sunma tarihi: 08.11.2022 / 11:00

İhale e-artırma oturumu başlangıç tarihi:

1.Oturum: 15.11.2022, 10:00

2.Oturum: 15.11.2022, 14:00

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