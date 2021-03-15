Ekonomi Meyve Suyu Konsantresi ve Salça-Domates Suyu Üretim Tesisi kurulumu işi ihale edilecek
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Meyve Suyu Konsantresi ve Salça-Domates Suyu Üretim Tesisi kurulumu işi ihale edilecek

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Meyve Suyu Konsantresi ve Salça-Domates Suyu Üretim Tesisi kurulumu işi ihale edileceğini duyurdu. İhale, 5 Nisan'da yapılacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Meyve Suyu Konsantresi-Salça- Domates Suyu Üretim Tesisi kurulumu için ihaleye çıkıyor.

İşin kapsamı şartname konu başlıklarında belirtilen 200/Ton/ Gün Hammadde İşlemeli Meyve Suyu Konsantresi-Salça- Domates Suyu Üretim Tesisi’ne ilişkin genel teknik özellikleri, temin koşullarını, kurulum, montaj ve devreye alınmasını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetlerini ve diğer ilgili koşulları içermektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ilanla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

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