EkonomiMHRS ile hastanelerden kolayca randevu alabilirsiniz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2018 MHRS randevusu nasıl alınır? ALO 182 MHRS hastane randevusu alma

MHRS ile hastanelerden kolayca randevu alabilirsiniz

Bildiğiniz gibi artık özel hastaneler gibi devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri ile aile hekimleri ve sağlık ocakları da dahil olmak üzere tamamı randevu sistemine geçmişti. 2018'de de hastaneden randevu almak çok kolay. Hastane randevusu nasıl alınır, internetten randevu nasıl alınır, MHRS nasıl kullanılır gibi sorularınızın cevabını bu yazımızda bulabileceksiniz.

Haber MerkeziYeni Şafak
MHRS ile hastanelerden randevu almanız çok kolay.
MHRS ile hastanelerden randevu almanız çok kolay.

İnternet üzerinden hastane randevusu alabilmeniz için öncelikle MHRS yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi için şifre almanız gerekir. Eğer e devlet şifreniz varsa sisteme üye olmadan E devlet şifreniz ile de girebilirsiniz ve randevu alabilirsiniz . İnternetten hastane randevusu almak için lütfen aşağıdaki aşamaları takip ediniz.

www.hastanerandevu.gov.tr adresine girin.

Ardından aşağıdaki resimde göründüğü gibi anasayfanın sağında yer alan Randevu Al menüsünü tıklayın.

Ardından randevu sistemine giriş için karşınıza aşağıdaki gibi giriş ekranı gelecektir.

T.C. Kimlik numaranızı, MHRS şifrenizi ve sağda yazan güvenlik kodunu yazdıktan sonra Giriş butonuna basın ve sisteme giriş yapın. Yukarıda da belirttiğimiz üzere sisteme e devlet şifreniz ile de giriş yapabilirsiniz. Üyeliğiniz yoksa Üye Ol seçeneğinden üye olabilir, eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız Hatırlamıyorum butonunu kullanarak yeni şifre alabilirsiniz.

Sisteme girişin ardından geriye randevu almak istediğiniz hastaneyi, polikliniği, doktoru seçmeniz ve randevu işlemini tamamlamanız gerekir.

İstediğiniz hastanede tedavi hakkı
EKONOMİ
İstediğiniz hastanede tedavi hakkı

Telefonda MHRS'den randevu nasıl alınır?

İnternetten şifre olmadan da hastane randevunuzu kolayca alabilirsiniz. Peki randevu hangi numaradan alınır?

Alo-182 hattını arayarak hastane randevusu alabilirsiniz. Telefonda 182’yi tuşlayıp ara butonuna basmanız yeterli. Başına il ya da ilçe kodu gibi kodlar eklemeniz gerekmez.

182'den haftasonu randevu alınır mı, nasıl randevu alabilirim, pazar günü randevu alınır mı ?

Sağlık Bakanlığı Alo-182 Randevu hattından haftanın 7 günü 24 saat randevu alabilirsiniz. Dolayısıyla hafta sonu da randevu alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başkası adına hastane randevu alma işlemi 182 hattından yapılır mı?

Evet 182 hattını arayarak kendi kimlik bilgilerinizi verdikten sonra randevu almak istediğiniz kişinin kimlik bilgilerini vererek randevu almak istediğiniz kişi adına randevu alabilirsiniz. Mhrs başkası adına randevu alma için parola istenmemektedir.

İşte taşeron kadroyla ilgili merak edilen sorular
EKONOMİ
İşte taşeron kadroyla ilgili merak edilen sorular

Cep telefonundan, tabletten ios ya da android işletim sistemlerinden hastaneye randevu nasıl alınır?

MHRS-Alo 182 Randevu sistemi uygulamasını google play ya da Appstore’dan indirebilir ve uygulama üzerinden de randevularınızı cep telefonu ya da tabletleriniz ile kolayca alabilirsiniz. Bunun için de MHRS sistemine üye olmanız ve kullanıcı şifresi almanız gerekiyor.

MHRS'den en erken ne zamana randevu alabilirim?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine sabah saat 07:00'ye kadar aynı gün içerisine, 07:00'den sonra ise en erken 1, en geç 15 gün sonrasına randevu oluşturabilirsiniz.

Aile hekimlerinden de aynı güne (en erken yarım saat sonrasına) , en geç 15 gün sonrasına randevu alınabilmektedir.

KPSS'siz memurluk fırsatı
EKONOMİ
KPSS'siz memurluk fırsatı

Taşeron işçide kadro başvuruları başladı
EKONOMİ
Taşeron işçide kadro başvuruları başladı

İşte taşeron işçi sınavının detayları
EKONOMİ
İşte taşeron işçi sınavının detayları

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde Avrupa'ya verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
'Beşiktaş Larin ile anlaştı' iddiası
Spor

'Beşiktaş Larin ile anlaştı' iddiası

Cenk Tosun'un Everton'a transferi sonrasında forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Kanadalı golcü Cyle Larin'le 4 yıllık anlaşma sağladığı ve genç oyuncunun çarşamba günü siyah-beyazlıların Antalya kampına katılacağı öne sürüldü.
Uyanık müteahhide otomatik ayar!
Ekonomi

Uyanık müteahhide otomatik ayar!

Geçtiğimiz yıl kesilen 5 milyon lirayı aşkın cezanın bazı yapı denetim firmaları ile müteahhitler arasındaki pazarlığını sona erdirmemesi üzerine Bakanlık çareyi sistemi tamamen değiştirmekte buldu. Yıl içerisinde devreye alınacak 'otomatik atama' sistemi ile uyanık müteahhitlerin denetim oyunu da tamamen sona ermiş olacak.
Korgeneral açıkladı: F-16'lar sınırda UFO kovaladı
Gündem

Korgeneral açıkladı: F-16'lar sınırda UFO kovaladı

Türkiye- Suriye sınır hattında 1999 yılında ışık saçan yabancı cisimlerin sınır hattında uçması üzerine bölgeye önce F-16 savaş uçakları, ardından helikopterle Özel Kuvvetler Komutanlığı timinin gönderildiği ortaya çıktı.
Yargıda neler oluyor
Gündem

Yargıda neler oluyor

Deşifre olup tasfiye edilinceye kadar gizli ajandalarını uygulayan FETÖ’cü hakimler yargı sistemine ağır hasarlar vermişti. Son dönemde yargı kulislerinde yine kendi özel gündemleriyle hareket eden ve hükümeti zor durumda bırakacak kararlar veren 10’a yakın yargı grubu oluştuğu konuşuluyor.
Enes Ünal golle döndü
Spor

Enes Ünal golle döndü

La Liga'nın 18. haftasında Enes Ünal'lı Villarreal ile Emre Çolak'lı Deportivo la Coruna karşı karşıya geldi. Enes Ünal'ın bir gol kaydettiği mücadele 1-1 sona erdi. Öte yandan milli futbolcumuz Enes Ünal attığı golle 89 yıllık La Liga tarihinde bir ilke imza atmış oldu.

KAPAT

YUKARI