MHRS ile hastanelerden kolayca randevu alabilirsiniz

MHRS ile hastanelerden randevu almanız çok kolay.

İnternet üzerinden hastane randevusu alabilmeniz için öncelikle MHRS yani Merkezi Hekim Randevu Sistemi için şifre almanız gerekir. Eğer e devlet şifreniz varsa sisteme üye olmadan E devlet şifreniz ile de girebilirsiniz ve randevu alabilirsiniz . İnternetten hastane randevusu almak için lütfen aşağıdaki aşamaları takip ediniz.

www.hastanerandevu.gov.tr adresine girin.

Ardından aşağıdaki resimde göründüğü gibi anasayfanın sağında yer alan Randevu Al menüsünü tıklayın.

Ardından randevu sistemine giriş için karşınıza aşağıdaki gibi giriş ekranı gelecektir.

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T.C. Kimlik numaranızı, MHRS şifrenizi ve sağda yazan güvenlik kodunu yazdıktan sonra Giriş butonuna basın ve sisteme giriş yapın. Yukarıda da belirttiğimiz üzere sisteme e devlet şifreniz ile de giriş yapabilirsiniz. Üyeliğiniz yoksa Üye Ol seçeneğinden üye olabilir, eğer şifrenizi hatırlamıyorsanız Hatırlamıyorum butonunu kullanarak yeni şifre alabilirsiniz.

Sisteme girişin ardından geriye randevu almak istediğiniz hastaneyi, polikliniği, doktoru seçmeniz ve randevu işlemini tamamlamanız gerekir.

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Telefonda MHRS'den randevu nasıl alınır?

İnternetten şifre olmadan da hastane randevunuzu kolayca alabilirsiniz. Peki randevu hangi numaradan alınır?

Alo-182 hattını arayarak hastane randevusu alabilirsiniz. Telefonda 182’yi tuşlayıp ara butonuna basmanız yeterli. Başına il ya da ilçe kodu gibi kodlar eklemeniz gerekmez.

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182'den haftasonu randevu alınır mı, nasıl randevu alabilirim, pazar günü randevu alınır mı ?

Sağlık Bakanlığı Alo-182 Randevu hattından haftanın 7 günü 24 saat randevu alabilirsiniz. Dolayısıyla hafta sonu da randevu alma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başkası adına hastane randevu alma işlemi 182 hattından yapılır mı?

Evet 182 hattını arayarak kendi kimlik bilgilerinizi verdikten sonra randevu almak istediğiniz kişinin kimlik bilgilerini vererek randevu almak istediğiniz kişi adına randevu alabilirsiniz. Mhrs başkası adına randevu alma için parola istenmemektedir.

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Cep telefonundan, tabletten ios ya da android işletim sistemlerinden hastaneye randevu nasıl alınır?

MHRS-Alo 182 Randevu sistemi uygulamasını google play ya da Appstore’dan indirebilir ve uygulama üzerinden de randevularınızı cep telefonu ya da tabletleriniz ile kolayca alabilirsiniz. Bunun için de MHRS sistemine üye olmanız ve kullanıcı şifresi almanız gerekiyor.

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MHRS'den en erken ne zamana randevu alabilirim?

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine sabah saat 07:00'ye kadar aynı gün içerisine, 07:00'den sonra ise en erken 1, en geç 15 gün sonrasına randevu oluşturabilirsiniz.

Aile hekimlerinden de aynı güne (en erken yarım saat sonrasına) , en geç 15 gün sonrasına randevu alınabilmektedir.

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