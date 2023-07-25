Milas'ta 15 bin kişinin hayatına dokunuyor

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Türkiye elektrik enerji arzının yüzde 2,5’unu yerli kaynaklardan üreten YK Enerji, Milas ve civarının en büyük işvereni konumunda.
Santral ve madenlerde toplam 3 bin 100 kişiyi istihdam eden şirket, çalışanlarının aileleriyle birlikte 15 bin kişinin hayatına dokunuyor.
Çalışanlarının yüzde 75’ini Milas halkının oluşturduğu YK Enerji, bölgede sosyoekonomik yapının korunmasına katkı sağlıyor.
YK Enerji Milas bölgesindeki tarımsal üretime de önemli bir katkı sağlıyor. Kapatılan maden sahalarının olduğu bölgede 93 hektarlık bir alanda 22 bin 100 adet zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin ağalçlarının bakımıın ve hasadını üstlenen YK Enerji, zeytin ağaçlarından yıllık ortalama 40 ton zeytin elde ediliyor. Bu zeytinlerden yaklaşık 8 ton soğuk sıkım zeytinyağı ve zeytinyağı sabunu üretiliyor.
YK Enerji bu ürünlerden ticari bir kazanç elde etmeyip şirket çalışanları ve diğer paydaşlarla paylaşıyor.
Kapatılan maden sahalarındaki zeytinliklerden elde edilen zeytinyağları, 2022 yılı başında Milas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından coğrafi işarete layık görüldü.