Milas'ta 15 bin kişinin hayatına dokunuyor

Santral ve madenlerde toplam 3 bin 100 kişiyi istihdam eden şirket, çalışanlarının aileleriyle birlikte 15 bin kişinin hayatına dokunuyor.

YK Enerji Milas bölgesindeki tarımsal üretime de önemli bir katkı sağlıyor. Kapatılan maden sahalarının olduğu bölgede 93 hektarlık bir alanda 22 bin 100 adet zeytin ağacı bulunuyor. Zeytin ağalçlarının bakımıın ve hasadını üstlenen YK Enerji, zeytin ağaçlarından yıllık ortalama 40 ton zeytin elde ediliyor. Bu zeytinlerden yaklaşık 8 ton soğuk sıkım zeytinyağı ve zeytinyağı sabunu üretiliyor.