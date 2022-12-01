Millî Savunma Bakanlığı bin 115 daimi süreli işçi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacak. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak.

REKLAM

Detaylı bilgi için tıklayınız