Ekonomi Millî Savunma Bakanlığı bin 115 daimi süreli işçi alacak
BASIN İLAN

Millî Savunma Bakanlığı bin 115 daimi süreli işçi alacak

Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 1.115 daimi süreli işçi alınacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Millî Savunma Bakanlığı bin 115 daimi süreli işçi alacak
Millî Savunma Bakanlığı.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.

Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacak. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Sıkı giyinipkalın perde kullanın

Sıkı giyinip
kalın perde kullanın

​Japonya'da dört aylık tasarruf süreci başladı.
Japon Denizindesıcak anlar

Japon Denizi'nde
sıcak anlar

​Çin ve Rusya'ya ait savaş uçakları görüldü.
20 saatlik hassas operasyon

​Karadeniz doğal gazını iletecek dağıtım haznesi denizin 2 bin 200 metre derinliğinde sisteme bağlandı.
Bugün ve<br>yarına dikkat

Bugün ve
yarına dikkat

Kuvvetli yağacak: Sel baskınları yaşanabilir.
Mal varlıkları donduruldu

Mal varlıkları donduruldu

Bakanlık harekete geçti: Listede 17 kişi ile dört şirket var.
50 öğrenci<br>hastanelik oldu

50 öğrenci
hastanelik oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde gıda zehirlenmesi.

​2023'e iyi giriş yapacağız.

​Dört yılda 81 saldırı önlendi.

​PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur etkisiz hale getirildi.

​Şehit Halil İbrahim Yiğit temmuzda evlenecekti.

​Sözleşmeli personelde kapsam genişliyor.

​Geçtiğimiz yıllara oranla hareketlilik yüzde 15 arttı.

​Bayrağımızı astık çok mutluyuz.

​Öğrenciler hüzünlü başladı.

​Somut adım bekliyoruz.

​İslam Düşünce Atlası tamamlandı.

​Yargıtay 4. Ceza Dairesi dikkat çeken bir karar aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.