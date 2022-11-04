Millî Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına Uzman Yardımcısı alınacak

Dünya

Erdoğan'ın sırrı ne: Putin’i ikna etmesi Batılı ülkelerde kıskançlıkla karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’i tahıl koridorunun devamına ikna etmesi Batılı ülkelerde hem şaşkınlıkla hem ‘kıskançlıkla’ karşılandı. Alman Focus dergisi “Görünen o ki, yine bir adamın arabuluculuk çabalarının rolü büyük: Recep Tayyip Erdoğan” yorumunu yaptı.