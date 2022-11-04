Millî Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına Uzman Yardımcısı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; her adayın sadece bir tercih hakkı bulunmaktadır. Millî Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Millî Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında (Ankara) görev yapacak.
Başvurular, 27 Ekim - 27 Kasım 2022 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.... adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacak.