|
Ekonomi

Milletvekillerine emekli maaşlarına zam mektubu: En az 8 bin lira seyyanen zam yapılmalı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tüm milletvekillerine emekli maaşlarına zam yapılması talebiyle mektup gönderdi. Mektupta, ''Talebimiz; en düşük emekli aylığının hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çekilmesi ve 7 bin 500 lira üzerinde aylık alanlara da en az 8 bin lira seyyanen zam yapılarak, devlet korumalı sosyal güvenliğin hayata geçirilmesi için parlamentoda emeklilerimizin, dul ve yetimlerimizin sesi olmanızdır" ifadelerine yer verildi.

12:16 . 3/10/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, imzasıyla gönderilen mektupta, yaklaşık 6 milyon emeklinin en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 lirayla geçinmek zorunda kaldığı belirterek, şunları kaydetti:


"Toplu sözleşme ile kamu işçileri taban maaşı 21 bin lira olarak belirlenmiş, memur taban maaşı da 22 bin lira olmuştur. Hali hazırda, çalışan ve emekli arasında ciddi bir maaş farkı varken ve bu durumun düzeltilmesi için ısrarla intibak beklentimiz masadayken, emeklilerimizin beklentileri de en az çalışanlar kadar zam almaktır. Aksi halde çalışan ve emekli arasında en az iki kat olan ücret adaletsizliği üç-dört katına çıkacaktır. Bu durum, yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş emekli kesimi için hayal kırıklığı olacak ve toplumsal barış zedelenecektir. Altı ayda bir alınacak TÜFE zammı ile de fark daha hızlı artacak ve toplumda kapanması çok derin bir yara açacaktır."


- "Emeklilerimizin yıl sonunu bekleyecek takati kalmamıştır"


Ergün, temmuz ayındaki yüzde 25'lik zammın emeklileri hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Ergün, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Zatıalinizden talebimiz, emeklilerimizin bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, en düşük emekli aylığının hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çekilmesi ve söz verildiği gibi 7 bin 500 lira üzerinde aylık alanlara da en az 8 bin lira seyyanen zam yapılarak, gerçek anlamda devlet korumalı sosyal güvenliğin hayata geçirilmesi için parlamentoda emeklilerimizin, dul ve yetimlerimizin sesi olmanızdır. Emeklilerimizin yıl sonunu veya 2024 bütçesini bekleyecek, sabrı da takati de kalmamıştır. Alım gücümüz, belki de bu yüzyılın en düşük seviyesine inmiştir. Eli nasırlı, ağzı dualı emekli topluluğumuz, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine atılacak adımları vakarına yaraşır bir olgunlukla karşılayacak ve bunu hakkıyla takdir edecektir."





#emekli maaşlarına zam
#milletvekillerine mektup
#TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün
#Türkiye Emekliler Derneği
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Antalya'da korkunç kaza! Tur minibüsü kamyona çarptı: 1 öldü, 11 yaralı