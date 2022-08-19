Milli Deniz Topu liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın tasarım ve performans sorumluluğunda, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE) geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun kara atışlarının ardından liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladığı bildirildi.