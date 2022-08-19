Ekonomi Milli Deniz Topu liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı
SAVUNMA SANAYİ

Milli Deniz Topu liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, kara testlerinin ardından liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı.

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Haber Merkezi AA
Milli Deniz Topu liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı
Milli Deniz Topu liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın tasarım ve performans sorumluluğunda, İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketince (MKE) geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu'nun kara atışlarının ardından liman ve deniz testlerini de başarıyla tamamladığı bildirildi.
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