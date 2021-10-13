Milli Eğitim Bakanlığından personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; başvurular 25 Ekim - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını e-Devlet – Milli Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... adresinden yapabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek.
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