Ekonomi Milli Emlak Müdürlüğünden kamu konutları ihale usulü ile satılacak
BASIN İLAN

Milli Emlak Müdürlüğünden kamu konutları ihale usulü ile satılacak

Milli Emlak Müdürlüğü, Hakkari'de kamu konutlarını ihale usulü ile satışa çıkarılacağını duyurdu. İhale, 25 Mart'ta satışa sunulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Hakkari İli, Merkez İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (Kamu Konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda satışı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihalesi yapılacak olan taşınmazların konumu, büyüklüğü ve diğer detaylarını buradan öğrenebilirsiniz

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