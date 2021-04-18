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Ekonomi Milli Emlak Müdürlüğüne ait 2 adet arsa satılacak
BASIN İLAN

Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 2 adet arsa satılacak

Balıkesir Susurluk'ta Milli Emlak Müdürlüğü'ne ait 2 adet arsa satılacağı duyuruldu. Müdürlük, ihalenin 30 Ninsan'da açık teklif usulü olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Emlak Müdürlüğüne ait 2 adet arsa satılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğü) Toplantı Salonunda (Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kuva-i Milliye Mah. Karanfil Sok. No:1 Karesi/BALIKESİR adresinde) toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Taşınmazlar ile ilgili; 4706 Sayılı Kanun gereğince, Hazine tarafından yapılan taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan (KDV, karar pulu, tapu harcı) müstesnadır. Taşınmazların satış bedeli (5.000,00 TL'ye kadar olanlar hariç) 1/4'ü peşin, kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılan taşınmaz satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisine tabi değildir. Taşınmaz üzerinde muhdesat var ise müşteri ile muhdesat sahibi arasında 4721 sayılı Türk Medeni kanunu hükümlerine göre işlem yapılarak çözüm sağlanacaktır.

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