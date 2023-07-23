Milli Hızlı Tren: Tasarımının %90’ı tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TÜRASAŞ’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milli Hızlı Tren ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Uraloğlu, “Milli Elektrikli Trenimizden sonra Milli Hızlı Trenimizi de yapıyoruz. İşletme hızı 225 km olan Milli Hızlı Trenimizde tasarım çalışmalarımızı yüzde 90 oranında tamamladık. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. 8 araçlı tren setine sahip olacak bu milli hızlı trenimizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.