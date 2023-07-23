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Ekonomi

Milli Hızlı Tren: Tasarımının %90’ı tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, işletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren’de tasarım çalışmalarının yüzde 90’ının tamamlandığını söyledi. Uraloğlu, ilk prototip montajına önümüzdeki Ocak’ta başlayacaklarını ifade etti.

Ekonomi Servisi
04:00 . 23/07/2023 الأحد
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Milli Hızlı Tren ile ilgili açıklamalar yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Milli Hızlı Tren ile ilgili açıklamalar yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii'nin (TÜRASAŞ) Ankara tesislerini ziyaret ederek 27 Mayıs'ta sefere başlayan Milli Elektrikli Tren'in sürüşünü yaptı. Uraloğlu, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

OCAK’TA GELİYOR

Milli Elektrikli Tren'den sonra Milli Hızlı Tren'i de yaptıklarını belirten Uraloğlu, “Hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarını final aşamasına getirerek bu sürecin yüzde 90'ını tamamladık. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. Milli Elektrikli Tren'imizin ardından 8 araçlı tren setinin geleceğini belirten Uraloğlu, “Milli Hızlı Tren'imizi de 2025 yılında hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.



#Hızlı Tren
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Abdulkadir Uraloğlu
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