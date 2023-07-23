Milli Hızlı Tren: Tasarımının %90’ı tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Milli Hızlı Tren ile ilgili açıklamalar yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii'nin (TÜRASAŞ) Ankara tesislerini ziyaret ederek 27 Mayıs'ta sefere başlayan Milli Elektrikli Tren'in sürüşünü yaptı. Uraloğlu, projeyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Milli Elektrikli Tren'den sonra Milli Hızlı Tren'i de yaptıklarını belirten Uraloğlu, “Hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarını final aşamasına getirerek bu sürecin yüzde 90'ını tamamladık. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. Milli Elektrikli Tren'imizin ardından 8 araçlı tren setinin geleceğini belirten Uraloğlu, “Milli Hızlı Tren'imizi de 2025 yılında hazır hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.