Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 30 koruma ve güvenlik görevlisi alacak

​Selçuk Bayraktar'dan yeni 'Bayraktar Kızılelma' paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin gururu yerli ve milli İHA ve SİHA'larına ilişkin bir paylaşımda bulundu. Hangarda yer alan Bayraktar TB modellerinin tarihi serüvenine değinen Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma prototipini de görüntüleyerek 'İlk uçuşuna gün sayıyor' dedi. Bayraktar Kızılelma'nın Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA olduğunu belirten Bayraktar, 'Bizleri en fazla motive eden ülkemizin tam bağımsız yarınları' ifadelerini kullandı.