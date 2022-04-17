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Ekonomi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak
BASIN İLAN

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a göre çalıştırılmak üzere 144 boş pozisyona sözleşmeli personel alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; kadrolara başvuru yapabilmek için ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartı aranmaktadır.

Başvurular 15 Nisan 2022 tarihinde saat 9.30’da başlayıp, 24 Nisan 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.

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