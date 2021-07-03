Ekonomi Milli Savunma Bakanlığı 2 bin 533 sürekli işçi alacak
BASIN İLAN

Milli Savunma Bakanlığı 2 bin 533 sürekli işçi alacak

Millî Savunma Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup her aday İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı 2 bin 533 sürekli işçi alacak
Milli Savunma Bakanlığı

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.

2. Kura çekimi, Millî Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:77/A Yenimahalle/ANKARA) 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 10:30’da noter huzurunda yapılacak. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Abone Ol Google News
15 yaşında aldığı kurshayatını değiştirdi

15 yaşında aldığı kurs
hayatını değiştirdi

​Aldığı işsizlik maaşı ve tazminat ile kendi iş yerini açtı patron oldu.
Adli Tıpınkadrolu böcekleri

Adli Tıp'ın
kadrolu böcekleri

​Kemikten doku temizleyerek bilim için çalışıyorlar.
10 binmetreküpü aştı

Bakan Kurum son rakamları paylaştı..

​11 günlük tatil talebine karşı çağrı

​Çiftlik Bank'ın kurucusu 22.30'da Türkiye'de olacak.

'Hacı Mülayim' ile 'Hacı Makbule'

'Hacı Mülayim' ile 'Hacı Makbule'

Römork takılan Murat 124, düğün yapacak çiftlerden ilgi görüyor.

​İstanbul'un iki ilçesinde vatandaşın kabusu oldu
Türkiye'de<br>nadir bulunuyor

Türkiye'de
nadir bulunuyor

600 bin liraya satmadı: Görenler durdurup fotoğraf çektiriyor.

​BDDK tarafından tasfiye edilmişlerdi.

​Sekiz kişi hayatını kaybetti dokuz kişi yaralandı.

Yumurta büyüklüğünde yağdı

Yumurta büyüklüğünde yağdı

"Samanlığımızın çatısını bile deldi"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.