Milli Savunma Bakanlığı 2 bin 533 sürekli işçi alacak Millî Savunma Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup her aday İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilecek.

Haber Merkezi 03 Temmuz 2021, 11:41 Son Güncelleme: 03 Temmuz 2021, 11:44 Yeni Şafak