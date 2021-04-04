Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Teknoloji

Yemek Sepeti’nden sızan veriler satışa çıktı bile

Yemek Sepeti 21,5 milyondan fazla kullanıcının kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı. Türkiye nüfusunun dörtte birinin adı-soyadı, doğum tarihi, telefon numaraları, şifreler ve adres bilgileri korsanların elinde. Şirket bunu çok da önemsemiş görünmüyor, ancak ele geçirilen kişisel veriler karanlık ağlar dehlizi Dark Web’te satışa çıktı bile. Birçok kişi farklı mecralar için ortak şifre belirliyor, yakın zamanda hack furyası başlarsa kimse şaşırmasın.