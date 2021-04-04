Ekonomi Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi, 200 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 21 Nisan'da son bulacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde 200 (iki yüz) sözleşmeli personel temini yapılacaktır.

Aşçı, Berber, Terzi/ Ütücü, Garson, Marangoz, Metal İşleri, Elektrik, Sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekmektedir.

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