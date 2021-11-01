Ekonomi Milli Savunma Üniversitesi akademik personel alacak
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Milli Savunma Üniversitesi akademik personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi, 55 akademik personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 30 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Üniversitesi akademik personel alacak
Milli Savunma Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun, 4566 sayılı Harp Okulları Kanunu, 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu, MSÜ Akademik Personelin Seçimi, Atanması, Görevleri ve Görevde Yükseltilmesi Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre sivil kaynaktan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak.

Başvuru süresi Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün olarak belirlendi.

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