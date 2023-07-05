Milyonların beklediği haber: Memur maaşlarıyla ilgili yasa teklifi bugün Meclis'e gelecek

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya cevap veren Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise bugün açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyleyerek, "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. TÜİK bugün haziran ayı TÜFE'sini de açıklayacak. Böylece memur ve emeklisinin maaşlarına yansıyacak 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Memur ve emeklisinin 5 aylık enflasyon farkı 13,13, SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin ise 5 aylık TÜFE oranı 15, 26. Bu ay en düşük memur maaşı net 22 bin lira olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor. Öte yandan son olarak 2023 Ocak ayında yapılan zam ile en düşük memur maaşı (aile ödeneği dahil) 11 bin 848 liraya yükselmiş ve en düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkartılmıştı.