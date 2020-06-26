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Ekonomi Milyonluk arsa yarı fiyatına satılacak
EMLAK

Milyonluk arsa yarı fiyatına satılacak

Antalya’da 1 milyon 384 bin TL değerindeki 2,5 dönümlük arsa, yarı fiyatına icradan satışa çıkacak. Antalya-Mersin ana asfalt yol üzerinde bulunan arsa birçok kamu kurum kuruluşuna yürüme mesafesinde olması ile de dikkat çekiyor. İhale 12 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.30 da yapılacak.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yer alan 1 milyon 384 bin TL değerindeki 2 bin 418 metrekarelik arsa icradan yarı fiyatı olan 692 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Gazipaşa ilçesi, Yeni Mahalle/Köy, Değirmen Yamacı Mevki, tarla vasıflı taşınmaz ilçe merkezinin (hükumet konağından) yaklaşık 500 metre güneydoğusunda, yer alıyor.

  • Antalya-Mersin ana asfalt yol üzerinde bulunan arsa birçok kamu kurum kuruluşuna yürüme mesafesinde olması ile de dikkat çekiyor. İhale 12 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.30 da yapılacak.

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