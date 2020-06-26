Milyonluk arsa yarı fiyatına satılacak

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yer alan 1 milyon 384 bin TL değerindeki 2 bin 418 metrekarelik arsa icradan yarı fiyatı olan 692 bin TL’den açık arttırma usulü ile satışa çıkacak.
İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre Gazipaşa ilçesi, Yeni Mahalle/Köy, Değirmen Yamacı Mevki, tarla vasıflı taşınmaz ilçe merkezinin (hükumet konağından) yaklaşık 500 metre güneydoğusunda, yer alıyor.
- Antalya-Mersin ana asfalt yol üzerinde bulunan arsa birçok kamu kurum kuruluşuna yürüme mesafesinde olması ile de dikkat çekiyor. İhale 12 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.30 da yapılacak.