Ekonomi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 sürekli işçi alacak
BASIN İLAN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 sürekli işçi alacak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, merkez teşkilatı hizmet birimine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 30 sürekli işçi alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 sürekli işçi alacak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi ve bakım-onarım hizmet pozisyonlarına yapılacak işçi alımları için başvurular 7-11 Eylül 2021 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Noter kura çekimi 16 Eylül 2021 Perşembe günü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda yapılacak. Noterin seçtiği asil adaylar 29-30 Eylül 2021 ve 1 Ekim 2021 tarihlerinde Fındıklı Yerleşkesi Konferans Salonunda sözlü mülakata alınacak.

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