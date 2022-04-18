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Ekonomi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı
BASIN İLAN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, sürekli işçi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 18 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacak.

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