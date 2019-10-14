Kaskoda doğru sanılan yanlışlar

İŞTE DOĞRULAR
- * Zorunlu trafik sigortası, üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararları karşılar ancak sigortalının kendi aracının zararını karşılamaz. Kasko sigortası ise aracın yanması, çalınması ya da kaza sonucu oluşabilecek sorunda araç sahibini ve aracını güvence altına alır.
- * Şirketlerde farklılık göstermekle beraber mini onarım kapsamına giren çizik, kaporta göçük veya ezik hasarları için hasar dosyası açılmamaktadır. Bu sebeple bilinenin aksine kasko bozulmaz. 1 adedi aşmamak üzere lamba ve ayna hasarı poliçeye yansımaz.
- * LPG’li araca kasko yapılmayacağına dair görüşler olmasına karşın, sigorta şirketleri arasında değişmemekle birlikte araçtaki LPG sistemi, aracın ilave aksesuarı olarak değerlendirilir ve poliçeye dahil edilebilir.
- * Türkiye’de full kasko olarak adlandırabileceğimiz bir kasko türü bulunmamaktadır. Kasko poliçelerinin büyük bir çoğunluğu Genişletilmiş Kasko olup; bu poliçe içerisinde de şirketler arasında güvence altına alınan teminatlar veya bu teminatların limitlerinde farklılıklar bulunabilmektedir.