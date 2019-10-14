Ekonomi Kaskoda doğru sanılan yanlışlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Mini hasarlar kaskoya dahil mi? - LPG'li araca kasko yapılır mı? - Full kasko nedir?

Kaskoda doğru sanılan yanlışlar

Kasko sigortası, aracın yanması, çalınması ya da kaza sonucu oluşabilecek her türlü riske karşı sigortalıyı güvence altına alan bir sigorta türüdür. En yaygın sigorta türleri arasında yer almasına rağmen, kasko sigortasıyla ilgili olarak araç sahiplerinin doğru bildiği bazı yanlış noktalar bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İŞTE DOĞRULAR

  • * Zorunlu trafik sigortası, üçüncü kişilere verilen maddi ve bedeni zararları karşılar ancak sigortalının kendi aracının zararını karşılamaz. Kasko sigortası ise aracın yanması, çalınması ya da kaza sonucu oluşabilecek sorunda araç sahibini ve aracını güvence altına alır.
  • * Şirketlerde farklılık göstermekle beraber mini onarım kapsamına giren çizik, kaporta göçük veya ezik hasarları için hasar dosyası açılmamaktadır. Bu sebeple bilinenin aksine kasko bozulmaz. 1 adedi aşmamak üzere lamba ve ayna hasarı poliçeye yansımaz.
  • * LPG’li araca kasko yapılmayacağına dair görüşler olmasına karşın, sigorta şirketleri arasında değişmemekle birlikte araçtaki LPG sistemi, aracın ilave aksesuarı olarak değerlendirilir ve poliçeye dahil edilebilir.
  • * Türkiye’de full kasko olarak adlandırabileceğimiz bir kasko türü bulunmamaktadır. Kasko poliçelerinin büyük bir çoğunluğu Genişletilmiş Kasko olup; bu poliçe içerisinde de şirketler arasında güvence altına alınan teminatlar veya bu teminatların limitlerinde farklılıklar bulunabilmektedir.

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