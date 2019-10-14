Mini hasarlar kaskoya dahil mi? - LPG'li araca kasko yapılır mı? - Full kasko nedir? Kaskoda doğru sanılan yanlışlar Kasko sigortası, aracın yanması, çalınması ya da kaza sonucu oluşabilecek her türlü riske karşı sigortalıyı güvence altına alan bir sigorta türüdür. En yaygın sigorta türleri arasında yer almasına rağmen, kasko sigortasıyla ilgili olarak araç sahiplerinin doğru bildiği bazı yanlış noktalar bulunuyor.

Haber Merkezi 14 Ekim 2019, 04:00 Yeni Şafak