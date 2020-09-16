Minibüsçüler ayakta yolcu için ilave altı koltuk istiyor!

Koronavirüs salgını nedeniyle ayakta yolcu almaları yasaklanan hatlı minibüsçülerden dikkat çeken bir istek geldi. Ayakta yolcu alamamalarından kaynaklı ekonomik olarak zora girdiklerini kaydeden minibüsçü esnafı ilave altı koltuk için İstanbul Valiliği'ne talepte bulundu.

Valiliğe sunulan teklifte şu an 9+1 olarak çalışan hatlı minibüslerin 16+1 olarak hizmet vermesi isteniyor.

10 İLE 15 BİN TL ARASINDA MALİYETİ VAR

Yaptıkları çalışmada minibüslere ekstra olarak konulacak 6 koltuğun esnafa maliyetinin projenin hazırlanma süreci ve ruhsata işlenmesi de dahil 10 ile 15 bin TL arasında olacağını kaydeden İstanbul Minibüs Esnaf Odası Başkanı Kazım Bilge, normalde de taşıma kapasitelerinin 16+1 olduğunu bunun üzerine çıkması halinde otobüse gireceğini ancak ayakta yolcu taşınması için bu koltukların araçlarda bulunmadığını dile getirdi.

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9+1, 11+1, 14+1 ve 16+1 olmak üzere İstanbul genelinde 6 bin 400 adet hatlı minibüs olduğunu da aktaran Bilge bu araçların yarısına koltuk eklenmesi gerektiğini ifade etti.

BAKANLIKTAN DESTEK BEKLENİYOR

Valiliğin taleplerini Ticaret Bakanlığı'na ileteceğini de aktaran Bilge, araçlarda yapılacak bu tadilat ve eklenecek koltukların, koronavirüs nedeniyle zaten araçları çalışmayan esnafa büyük getireceğini o yüzden bakanlıktan da bu yönde destek alınabilirse işlemlere hızla başlanabileceğini vurguladı.

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YÜZDE 35 ZAM TALEBİ

Koronavirüs salgının devam edeceğinin öngörüldüğünü ve kendilerinin de 16+1 şeklinde çalışmaktan başka çareleri olmadığını dile getiren Bilge, ücretlere yüzde 35 zam yapılması yönünde de talepleri olduğunu bu oranın yapılacak pazarlıklarla belirlenebileceğini belirtti.



Şu an bin plakanın boşa çıkartıldığını ve çalışmadığını kaydeden Bilge, 16+1 şeklinde çalışmaları ve ücretlerin arttırılması halinde bu dönemin aşılabileceğini söyledi.