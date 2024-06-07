Mobil ve fiberde hızlı büyüdü

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, dünya standartlarını belirleyerek geleceğe yön verecek yenilikçi çalışmalarına ve yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu yılın birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Türk Telekom, öncü iş kollarında güçlü büyüme ivmesini sürdürdü. Türk Telekom 2024 yılı birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını paylaştı. Türk Telekom'un konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 6 artarak 28 milyar liraya ulaştı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 23 artarak 10,3 milyar lira olan şirketin, FAVÖK marjı ise geçen yıla kıyasla 510 baz puan iyileşerek yüzde 36,6'ya yükseldi, ilk çeyrekteki net kârı ise 1 milyar lira oldu.

FİBER ALTYAPI 441 BİN KİLOMETRE

Şirketin, yılın ilk çeyreğinde toplam abone sayısı 52,8 milyon, mobil abone sayısı 26,2 milyon, sabit genişbant abone sayısı 15,2 milyon oldu. Sabit internet ve mobil, Türk Telekom'un ilk çeyrekteki faaliyet gelirlerinin yüzde 72,6'sını oluşturdu. İki iş kolunun gelirlerindeki toplam 2,6 milyar liralık artış yıllık büyümeye önemli katkı sağladı. Türk Telekom, ‘Memleketin bir şehrinde değil her şehrinde’ anlayışıyla Türkiye'nin 81 ilinde fiber altyapı sağlamaya devam etti. Fiber altyapı uzunluğunu 2024 birinci çeyrek itibarıyla 441 bin kilometreye taşıyan şirketin fiber hane kapsaması ise 32,2 milyonu buldu.

GELİR ARTIŞI BEKLENTİYİ AŞTI

Fiber abone sayısı 13 milyona ulaşan Türk Telekom'un, FTTC (Saha Dolabına Kadar Fiber) abone sayısı 8,6 milyon olurken, FTTH/B (Eve/Binaya Kadar Fiber) abone sayısı 4,5 milyona yükseldi. Türk Telekom'un bir önceki yıl yüzde 79,8 olan fiber abonelerinin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı yüzde 85,7'ye çıktı. Türk Telekom Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 2024'e tüm yıl için paylaştıkları öngörü setini teyit eder şekilde sağlam bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Önal, "Öncü iş kollarımızda devam eden ivme ile yıla tatmin edici bir giriş yaptık. 1Ç'24 hedefleriyle karşılaştırdığımızda, gelir artışı beklentimize paralel gerçekleşirken, FAVÖK marjı beklentimizden yüksek gerçekleşti" dedi.

Son 12 ayda 1,7 milyon abone artışı

Mobil alandaki stratejilerinin olumlu yansımalarına paralel olarak mobil iş kolunun büyümeye devam ettiğine işaret eden Önal, "Mobilin olağanüstü performansı ve büyümeye katkısı sürüyor. Son 12 ayda 1,7 milyon civarı net abone artışı kaydeden faturalı segment oldukça güçlü bir performans sergiledi. Mobil abonelerimizin yüzde 72,3'ü faturalı paket kullanıyor" dedi. Önal, Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı yapma vizyonuna liderlik etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Fiber ağ altyapısını günden güne büyüterek dijital geleceğin inşasında rol oynayan Türk Telekom, mobil ve 5G alanındaki adımlarını sürdürüyor. Türk Telekom, sağlıktan finansa, eğitimden sanayiye, kültür-sanattan spora birçok alanda ilklere imza atarak sektöre yön veren uygulamalar geliştiriyor. Türk Telekom, LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 52’sini fiberle bağlayarak yarının teknolojileriyle uyumlu hale getirdi.







