Ekonomi Moodys Rusyanın kredi notunu bir haftada ikinci kez düşürdü
DÜNYA EKONOMİSİ

Moody's Rusya'nın kredi notunu bir haftada ikinci kez düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'ya saldırılarını sürdüren Rusya'nın kredi notunu "B3"ten "Ca"ya düşürdü. Moody's ayrıca Rusya'nın not görünümünü negatif olarak belirledi.

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Haber Merkezi AA
Moodys Rusyanın kredi notunu bir haftada ikinci kez düşürdü
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Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunda bir indirime daha gidildiği aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "B3"ten "Ca"ya düşürüldüğü ve kredi notu görünümünün negatif olarak belirlendiği kaydedildi.

Ülkenin kredi notundaki düşüşe, Rusya Merkez Bankasının sermaye kontrollerinin sınır ötesi ödemeleri kısıtlayacağı beklentisinin neden olduğu belirtilen açıklamada, notun "Ca"ya indirilmesinin ise Rusya'nın borç yükümlülüklerini ödeme istekliliği ve kabiliyetine ilişkin ciddi endişelerden kaynaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, temerrüt riskinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekilerek, yabancı tahvil sahiplerinin yatırımlarının sadece bir kısmını telafi etmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

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Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta, Rusya'nın kredi notunun incelemeye alındığını bildirmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, 3 Mart'ta ülkenin kredi notunu "Baa3"ten "B3"e düşürmüştü.

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