Motorin fiyatlarına indirim geliyor: İndirim sonrası motorinin litre fiyatı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Koronavirüs salgınında vaka sayılarının dünya genelinde yükselişe geçmesiyle ortaya çıkan kaygılar nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan büyük düşüş benzinden sonra motorin için de indirimin kapısını araladı. Benzin fiyatlarına dün gelen 19 kuruşluk indirimin ardından yenisafak.com'a bilgi veren piyasa uzmanları motorinde de bu gece 11 kuruşluk indirim geliyor. İndirim sonrası motorinin pompada litre fiyatları şöyle olacak..
Petrol fiyatlarında koronavirüs endişeleri nedeniyle yaşanan yüzde 4'e yakın düşüş iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine de indirim üstüne indirim olarak yansıyor.
Dün benzinin litre fiyatına gelen 19 kuruşluk indirimin ardından motorinde de beklenen indirim oranı belli oldu.
MOTORİNİN LİTRE FİYATINA 11 KURUŞ İNDİRİM
Piyasa uzmanlarının yenisafak.com'a verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatında da 11 kuruş indirim bekleniyor. İndirimli yeni fiyatların bu gece yarısı motorinde pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
İNDİRİM SONRASI MOTORİNİN LİTRE FİYATLARI
İndirimin pompa fiyatlarına yansımasıyla motorinin litre fiyatları ise şöyle olacak. İstanbul'da ortalama 5,99 liradan 5 lira 88 kuruşa, Ankara'da 6,05 liradan 5 lira 94 kuruşa, İzmir'de ise 6 lira 7 kuruştan 5 lira 96 kuruşa gerileyecek.