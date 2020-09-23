Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Menderes'te 9 yıldır inşaat sektöründe olduğunu ifade eden Volkan Güneş de 2010 yılından sonra arsa ve arazi fiyatlarının yükselişe geçtiğini belirterek şöyle konuştu: Bir süre önce metrekaresi 700-800 lira olan arsalar şu anda 2 bin liranın üstüne çıktı. Çünkü talep var. Pandemi nedeniyle insanlar apartmandan sıkıldı. Menderes'te en çok da villalar talep görüyor. Konut kredileri 2-3 ay önce düştü. Faiz oranları 0.66 liraya düşünce aşırı bir talep oldu. En çok villa talep gördü. Arsaya, tarlaya yöneliş var.