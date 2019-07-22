Ekonomi Motorinde 16 kuruş indirim
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Motorinde 16 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapıldı. İndirimin 13 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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