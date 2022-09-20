Ekonomi MTAdan taşınmaz satış ihalesi
BASIN İLAN

MTA'dan taşınmaz satış ihalesi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan dükkan ve meskenler açık artırma ile satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MTAdan taşınmaz satış ihalesi
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; şifa mahallesindeki 12 adet mesken ile 1 adet dükkanın satış ihalesi 27 Eylül 2022 tarihinde MTA Orta Anadolu 4. Bölge (Malatya) Müdürlüğü ihale toplantı salonunda yapılacak.

İhale dokümanları mesai saatleri dahilinde MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü ve MTA Orta Anadolu 4. Bölge (Malatya) Müdürlüğü Satın Alma Servis Şefliği adreslerinden görülebilir ve yine aynı adreslerden satın alınabilir.

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