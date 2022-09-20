MTA'dan taşınmaz satış ihalesi

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Rus gübresi gemilerde bekliyor

Tahıl sorunu ağustosta kurulan koridorla aşılırken, tarım için gerekli ‘gübre’ sorununa da çözüm aranıyor. Savaş öncesi Rusya’dan borularla Ukrayna’ya sevk edilen gübrelerin akıbeti Şanghay İşbirliği Zirvesi’nde masaya yatırıldı. 300 bin tonu bulan gübrenin bir kısmı gemilerde yüklü vaziyette, bir kısmı ise borularda bekliyor.